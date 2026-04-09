Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 9 aprile 2026
Oggi, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 20:30, si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa, che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti di questa estrazione sono stati annunciati poco dopo l’estrazione stessa. La prova consiste nel scegliere correttamente cinque numeri tra quelli disponibili, in modo da qualificarsi per la possibilità di ottenere una proprietà immobiliare.
Estrazione VinciCasa oggi 9 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 8 APRILE 2026 ESTRAZIONE 7 APRILE 2026 ESTRAZIONE 6 APRILE 2026 ESTRAZIONE 5 APRILE 2026 ESTRAZIONE 4 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 9 aprile 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
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