Estintori – la classifica dei lettori

Un aggiornamento sulla classifica degli estintori viene pubblicato ogni settimana, con i dati raccolti fino alle 20 del giorno precedente. Chi non è presente oggi potrà trovarlo giovedì prossimo, forse con una grafica migliorata. La notizia è stata ripresa da un articolo pubblicato su una testata nazionale.

La classifica viene chiusa alle 20 del giorno antecedente alla pubblicazione. Se non vi trovate oggi ci sarete giovedì prossimo, magari con una veste grafica migliore. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Estintori scaduti, finti buttafuori e registri bianchi: la battaglia della questura per la sicurezza dei locali agrigentiniMentre i titolari puntano al profitto, la tutela dei giovani clienti è molto spesso un optional.

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Si parla di: Estintori del 2 Aprile 2026; Raid dei vandali all'istituto Ruiz: finestre distrutte ed estintori svuotati, danni per 20mila euro. Sospese le lezioni.