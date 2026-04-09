Estate anticipata | sconti fino a 500€ per prenotare il tuo viaggio

Da inizio aprile, alcune agenzie di viaggi stanno offrendo sconti fino a 500 euro per prenotare in anticipo le vacanze estive. L'iniziativa, chiamata Summer Days, è promossa da un grande gruppo di operatori turistici e durerà fino al 30 aprile, con l’obiettivo di incentivare le prenotazioni per la stagione estiva. Le promozioni sono valide per determinate destinazioni e pacchetti, ed è possibile usufruirne tramite le agenzie aderenti all’iniziativa.

Gattinoni Travel ha dato il via alla sua operazione commerciale denominata Summer Days, una strategia pensata per supportare le agenzie del gruppo e intercettare la domanda turistica attraverso promozioni attive dall’8 al 30 aprile. L’iniziativa punta a trasformare l’intenzione di viaggio in prenotazioni concrete, offrendo sconti che raggiungono i 500 euro grazie a una fitta rete di partner specializzati. L’obiettivo centrale della campagna, che adotta lo slogan Vivi l’estate che sei, è fornire un vantaggio competitivo ai punti vendita fisici come Travel Store e Travel Point, oltre che ai network Mondo di Vacanze e MyNetwork. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Estate anticipata: sconti fino a 500€ per prenotare il tuo viaggio Vacanze estive 2026, prenotare ora per risparmiare fino al 40% con gli sconti early bird: le mete consigliate, prezzi e itinerariL'anno è iniziato da poco ma non c'è momento migliore per assicurarsi che continui nel migliore dei modi. Disrupt 2026: sconti fino a 500$ e un premio da 100mila dollariI biglietti per Disrupt 2026 sono ora disponibili con uno sconto che può raggiungere i 500 dollari, in un’offerta valida fino al 10 aprile alle 23:59... RV Rental | The ULTIMATE RV Rental Guide For 2026