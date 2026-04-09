Esplode il caso Salis spunta casa in comune con il portaborse assunto

Sul fronte della vicenda che coinvolge Ilaria Salis, si sono recentemente aggiunte nuove informazioni riguardanti una casa in Comune e l’assunzione di un collaboratore. Le indagini si concentrano su presunte irregolarità legate a rapporti tra alcune persone coinvolte e gli uffici pubblici. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, mentre le autorità continuano le verifiche per chiarire i dettagli della vicenda.

(Adnkronos) – Potrebbe esserci una svolta clamorosa nella vicenda che riguarda Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin, finito al centro delle polemiche dopo che sono stati trovati insieme in una stanza di hotel alle sette di mattina a Roma, durante un controllo di polizia nei giorni scorsi. E' quanto emerge da un'inchiesta. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Il caso Salis ora esplode: spunta la casa in comune con il portaborse assuntoPotrebbe esserci una svolta clamorosa nella vicenda che riguarda Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare pregiudicato Ivan Bonnin, finito al... Salis, il caso portaborse sul tavolo della Metsola. E studia da leader no globalIl caso di Ivan Bonnin, assistente parlamentare di Ilaria Salis, è sul tavolo della presidente Roberta Metsola. Temi più discussi: Il caso Salis ora esplode: spunta la casa in comune con il portaborse assunto; Cabinovia in Valbisagno, esplode il caso in aula: cartelli dell’opposizione contro Silvia Salis, tensione in Sala Rossa -; Salis, alert segreto e blitz in hotel.; La pazza idea di Giorgia Meloni, il giallo di mamma e figlio morti nel laghetto, storica doppietta di Sinner e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata. Esplode il caso Salis, spunta casa in comune con il portaborse assuntoPotrebbe esserci una svolta clamorosa nella vicenda che riguarda Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin, finito al centro delle polemiche dopo che sono stati trovati insieme in una ... adnkronos.com Il caso Salis ora esplode: spunta la casa in comune con il portaborse assuntoNuove ombre sull'incarico al Parlamento europeo del pregiudicato Bonnin. Il cambio della residenza dopo il nostro scoop. Violate le normative Ue ... ilgiornale.it Real Betis, clamoroso: esplode il caso Deossa. C'entra la figlia di Joaquin: la ricostruzione x.com LINEUP DEFINITIVA! NEW ROOM LIVE esplode a Cagliari: Ruido de sa Razza presenta la serata con i talenti emergenti rap/urban sardi, e OSPITE SPECIALE della serata: Riky per un set epico! Teatro Intrepidi Monelli Venerdì 10 Aprile 2026 | Ore 21 - facebook.com facebook