Un nuovo sviluppo nel caso che coinvolge un europarlamentare e il suo assistente. Durante un controllo della polizia, è stata scoperta la presenza dell’europarlamentare nella sua abitazione insieme a un assistente. Si parla di un cambio di residenza e di una convivenza tra i due, dopo che è stata trovata la donna in compagnia dell’uomo in casa. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla natura della relazione.

L'inchiesta de Il Giornale rivela un cambio di residenza dell'europarlamentare dopo un controllo della polizia, durante il quale è stata trovata in compagnia dell'assistente Ivan Bonnin A rivelarlo è un’indagine deIl Giornale. In seguito all’accaduto, Ilaria Salis hanegato categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentalecon Bonnin,temendonon solo ilrischiodi unproblema di opportunità politica, ma anche una possibileviolazione del regolamento europeo. Quest’ultimo, infatti, stabilisce che “i deputatinon possono richiedere l’assunzioneo avvalersi dei servizidel proprio coniuge o partner stabilein una relazione di fatto“. Durante un intervento alla trasmissione “Cartabianca“, Ilaria Salis ha dichiarato: “Ivan Bonninnon è il mio fidanzato, maun caro amico e collaboratore parlamentareche si è fermato nella mia stanza“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Esplode caso Ilaria Salis: trovata “casa in comune” con il suo portaborse

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Il caso Salis ora esplode: spunta la casa in comune con il portaborse assuntoPotrebbe esserci una svolta clamorosa nella vicenda che riguarda Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare pregiudicato Ivan Bonnin, finito al...

Temi più discussi: Il caso Salis ora esplode: spunta la casa in comune con il portaborse assunto; Salis, alert segreto e blitz in hotel.; La pazza idea di Giorgia Meloni, il giallo di mamma e figlio morti nel laghetto, storica doppietta di Sinner e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Ilaria Salis, bomba dalla Procura tedesca: Aperto fascicolo di massimo livello | Libero Quotidiano.it.

Ilaria Salis, la lezione a scuola fa discutere: cosa ha raccontato agli studentiLa presenza di Ilaria Salis in un liceo non è passata inosservata. Il retroscena legato alla sua lezione agli studenti. newsmondo.it

Salis svegliata dalla polizia in hotel, questura: Controllo dovuto. Esplode il caso politicoIlaria Salis controllata dalla polizia in hotel a Roma: Avs attacca, la Questura parla di atto dovuto dopo una segnalazione dalla Germania. Tutti i dettagli del caso. infodifesa.it

Francesco Giubilei. . Ilaria Salis era residente nello stesso indirizzo del suo assistente parlamentare Ivan Bonnin fino al 29 marzo e ha cambiato residenza il giorno dopo il controllo di polizia in cui era in una camera di hotel con Bonnin. Grave violazione del - facebook.com facebook

Prima Ilaria Salis e ora la sua collega di partito Hassan. Nella sinistra europea sono sempre più evidenti i legami con gruppi sovversivi e fondamentalisti. Salis con i suoi amici della “banda del martello” è accusata di essere andata in giro per l’Europa a co x.com