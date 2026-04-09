Esce dal negozio e viene sorpreso alle spalle | rapinato per un orologio da 400 euro

Mercoledì 8 aprile, nei pressi della fermata De Angeli della metropolitana M1, una persona è stata rapinata mentre usciva da un negozio. L’uomo è stato sorpreso alle spalle e derubato di un orologio dal valore di circa 400 euro. L’episodio si è verificato in serata, creando scompiglio tra i presenti e portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Sorpreso alle spalle per un orologio da 400 euro. Serata di violenza quella di mercoledì 8 aprile nei pressi della fermata De Angeli della metropolitana M1. Un cittadino, che aveva appena concluso degli acquisti in un negozio della zona, è finito nel mirino di un rapinatore che non ha esitato a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Rientra in casa a Milano col cane, rapinato dell'orologio da 25mila euro: 2 arrestati, uno si è finto minoreSono scattati due arresti a Milano, dove due cittadini stranieri sono stati fermati con l’accusa di rapina aggravata ai danni di un uomo. Leggi anche: Choc a Palermo, donna di 56 anni esce da negozio e viene accoltellata: è grave Temi più discussi: Scomparso da Pero 10 mesi fa, il test del Dna conferma: è di Mauro Puorro il corpo trovato nel Lambro; Va in via Torino per fare shopping ma senza pagare, poi picchia il vigilante e gli agenti: arrestata; Accoltella la moglie in strada a Catania: catturato il marito in fuga; Fatturato, utili, Sports Hub: l'agonismo fa crescere Macron. Pavanello: Largo a cento imprenditori. Esce dal negozio con vestiti rubati. Lo arrestanoGià noto ai carabinieri perché sospettato d’essere il responsabile di numerosi furti su auto avvenuti in città, ha proseguito la sua poliedrica attività anche all’interno dei supermercati della zona, ... ilgiorno.it Nardò, è ai domiciliari ma esce e pretende alcolici in un negozio senza pagare: arrestato un 38enneUn uomo di 38 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato per evasione dopo essere stato sorpreso in un esercizio commerciale del centro mentre tentava di estorcere bevande ... lagazzettadelmezzogiorno.it Berrettini esce agli ottavi: vince Fonseca Il tennista italiano, dopo aver passato il turno con Bautista Agut (ritirato) e Medvedev, perde agli ottavi contro Fonseca (3-6, 2-6) e conclude così il suo percorso a Montecarlo #Corrieredellosport x.com Fine primo tempo di Brasile-Francia, Raphinha esce per un infortunio alla coscia che lo terrà fuori fino a metà maggio. In stagione il Barcellona ha pareggiato o perso 11 partite, e in 7 di queste Raphinha non era presente per infortunio. Un’assenza troppo imp - facebook.com facebook