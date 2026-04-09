Ergastolo per l’assassina di Rosa Gigante | l’omicidio predatorio

La Corte d’Assise d’appello della terza sezione ha confermato la condanna all’ergastolo per Stefania Russolillo, imputata dell’omicidio di Rosa Gigante. La decisione segue la condanna di primo grado e riguarda un episodio di omicidio avvenuto in modo predatorio. La sentenza è stata emessa dopo l’esame dei fatti e delle prove presentate nel processo. La vicenda ha suscitato attenzione nel contesto giudiziario.

La Corte d’Assise d’appello della terza sezione ha confermato la condanna all’ergastolo per Stefania Russolillo, responsabile dell’omicidio di Rosa Gigante. Il delitto si consumò il 18 aprile 2023 a Pianura, dove la donna di 72 anni, affetta da problemi di vista, fu uccisa nella propria abitazione di via Sant’Aniello dalla vicina di casa. L’aggressione, avvenuta mentre la vittima si trovava sola tra le mura domestiche, ha rivelato dettagli di una violenza estrema. Secondo quanto ricostruito, l’assassina ha utilizzato un tubicino di gomma destinato agli aerosol per strangolare la signora Gigante. Oltre alla soffocazione, l’imputata ha inflitto ferite alla testa e causato ustioni alle mani della donna, arrivando persino a tentare di darle fuoco dopo averla cosparsa di alcool. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ergastolo per l’assassina di Rosa Gigante: l’omicidio predatorio Omicidio Rosa Gigante, ergastolo confermato in appello per la vicina: delitto premeditato per denaroErgastolo confermato: la decisione della Corte d’Appello La Corte di Assise d’Appello di Napoli ha confermato la condanna all’ergastolo per Stefania... Tabaccaia uccisa in via Marchese De Rosa: la Procura di Foggia chiede l'ergastolo per MossliIn aula, la requisitoria del pubblico ministero Alessio Marangelli e la discussione del legale di parte civile, avv. Omicidio madre di Donato De Caprio, ergastolo per la vicina anche in appello Omicidio madre tiktoker De Caprio, confermato ergastolo in appello per la vicina di casaLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio madre tiktoker De Caprio, confermato ergastolo in appello per la vicina di casa ... tg24.sky.it Omicidio madre tiktoker, ergastolo per la vicina anche in appelloErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, mamma del tiktoker Donato De Caprio, il 're dei panini' ... ansa.it