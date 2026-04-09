Nell’ambito di un’inchiesta riguardante il gruppo Equalize, sono stati chiesti i processi per diverse persone, tra cui una nota figura sportiva e altri personaggi pubblici. L’indagine si concentra su presunte attività di intercettazioni e spionaggio, coinvolgendo anche personaggi noti nel mondo dello spettacolo e dello sport. Tra le persone indagate ci sono anche alcuni individui che risultano essere stati oggetto di intercettazioni telefoniche e digitali.

Dalle presunte cyber-spie ai “clienti”: nell’inchiesta su Equalize anche Jacobs e Bruganelli risultano tra gli spiati. E mentre la Procura ricostruisce la rete dei dossier illegali è richiesto il processo per Pazzali LaProcura di Milanoaccelera sull’inchiestaEqualize, la presunta “fabbrica dei dossier” costruita attorno alla società guidata daEnrico Pazzali.I pubblici ministeri hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente di Fondazione Fiera con accuse pesanti:associazione per delinquere e accesso abusivo a sistema informatico. Secondo l’impianto accusatorio, Pazzali sarebbe stato ilvertice di un gruppo di presunte cyber-spie, soprannominato dagli stessi componenti “zio bello”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Equalize, dossier su Vieri, Corona e Lucarelli: chiesto il processo per Pazzali

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