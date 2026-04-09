Equalize chiesto il processo per Pazzali Nella nuova tranche chiuse le indagini per altre 81 persone | tra loro anche Del Vecchio Speroni Eni e il generale della Gdf Di Gesù

La Procura ha chiesto il processo per Pazzali e ha concluso le indagini su 81 persone, tra cui figure legate a grandi aziende, un dirigente di Eni e un generale della Guardia di Finanza. Le indagini hanno rivelato un vasto sistema di spionaggio che coinvolgeva uomini delle forze dell’ordine e hacker, accusati di aver rubato dati e compiuto attività illecite. La situazione descrive un quadro complesso di intercettazioni e infiltrazioni all’interno di ambienti pubblici e privati.

Tra le presunte vittime di Equalize anche Vieri, Corona, Selvaggia Lucarelli, l’attore Ricky Tognazzi e la moglie di Bonolis, Sonia Brugarelli Un pozzo senza fondo di spioni, spiati, hacker, uomini delle forze dell’ordine infedeli, generali della Gdf che, secondo la Procura, rubavano dati. Società che infiltravano i pc dei propri dipendenti, capi di uffici legali di multinazionali che ordinavano dossier falsi ai pentiti di mafia ecc. Insomma, c’è di tutto nella maxi-inchiesta su Equalize, la società dell’ex presidente di Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, ritenuta dai magistrati di Milano una mega-centrale di dossieraggio. Urbanistica a Milano, il precedente al processo Aspromonte che inguaia Palazzo Marino: i cittadini parte civile al posto del Comune Garante Privacy, indagato per corruzione anche l’ex Ad di Ita Airway. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Equalize, chiesto il processo per Pazzali. Nella nuova tranche chiuse le indagini per altre 81 persone: tra loro anche Del Vecchio, Speroni (Eni) e il generale della Gdf Di Gesù Equalize, chiesto processo per Enrico Pazzali. Chiuse le indagini a carico di 81 personeLa Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell’agenzia... Caso dossieraggi Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali e chiuse le indagini su 81 personeÈ stato chiesto il processo per Enrico Pazzali, fondatore di Equalize, accusato di associazione a delinquere e altri reati legati a presunti... Temi più discussi: Caso Equalize, chiesto il processo per Pazzali. Tra gli spiati anche Vieri, Corona e Ricky Tognazzi; Caso Equalize, chiesto processo per Pazzali: chiuse indagini su 81 persone; Equalize, chiesto processo per Pazzali. Chiuse indagini per 81, da Del Vecchio jr a Giacomo Tortu; Caso Equalize, spioni e spiati: chiuse indagini per Pazzali e altri 80, tra cui Leonardo Del Vecchio e il capo affari legali Eni Speroni. Equalize e presunti dossieraggi illegali, chiesto il processo per Pazzali: tra gli 81 indagati anche Leonardo Maria Del Vecchio e Matteo ArpeDossieraggi e accessi abusivi ai sistemi informatici: la Procura di Milano chiude un maxi filone sull’agenzia investigativa e i suoi presunti clienti ... affaritaliani.it Equalize, chiesto il rinvio a giudizio per Pazzali e altri 81 coinvolti nei dossieraggiMilano, chiesto il processo per Enrico Pazzali nel caso Equalize La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ha chiesto il rinvio a giudizio di E ... assodigitale.it Nell’elenco anche un pentito di ’ndrangheta https://www.lacnews24.it/cronaca/dossieraggi-illegali-e-cyber-spie-81-indagati-nel-caso-equalize-tra-loro-del-vecchio-il-generale-di-gesu-e-diversi-calabresi-nomi-f9pemhos - facebook.com facebook Equalize, chiesto il processo per Pazzali. Chiuse le indagini per 81 persone: da Del Vecchio jr a Tortu x.com