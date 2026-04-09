In Ohio, numerosi data center e infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale di aziende come Amazon, Meta, Google e Microsoft sono stati realizzati grazie a iniziative imprenditoriali di Leslie Wexner, CEO di Victoria’s Secret, e del suo ex gestore finanziario Jeffrey Epstein. Epstein, noto per i suoi rapporti con il mondo degli affari e delle finanze, aveva un ruolo nel promuovere attività nel settore immobiliare e tecnologico nella regione.

I data center e le infrastrutture AI delle Big Tech (Amazon, Meta, Google e Microsoft) si trovano in Ohio grazie all’attività imprenditoriale promossa dall’uomo più ricco dello Stato, Leslie Wexner, ceo di Victoria’s Secret, e dal suo ex gestore finanziario e factotum, Jeffrey Epstein. Le partnership da loro create con enti pubblici controllano le istituzioni locali; in alcuni casi, come a New Albany, sostituendole. In questo modo, scrivono i giornalisti di inchiesta Mark Goodwin e Whitney Webb, Wexner ha utilizzato miliardi di dollari pubblici per finanziare un enorme sistema di agevolazioni fiscali di cui beneficiano le aziende, mentre i cittadini dell’Ohio subiscono tagli a scuola e sanità, e aumento delle bollette elettriche: denaro pubblico viene convogliato, senza alcuna trasparenza, alle imprese che operano in Ohio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Epstein l’immobiliarista che a New Albany attirava le Big Tech

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Meta e Google condannate per «i social che creano dipendenza», le due batoste per le big tech: la vittoria di una 20enne in CaliforniaUna giuria di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google sono responsabili della dipendenza da social media sviluppata dai giovani utenti.