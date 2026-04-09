Entusiasmo Robur! La carica di Tosini | Adesso niente cali e concentrazione

Luca Tosini, originario di Cerveno in provincia di Brescia, ha espresso entusiasmo e determinazione in vista dei prossimi impegni sportivi. Dopo un periodo di allenamenti intensi, il giocatore ha dichiarato che non ci saranno cali di concentrazione e che si concentrerà al massimo per mantenere alta la forma. La sua motivazione arriva dalla montagna, dove si allena regolarmente, e rappresenta un punto di forza per la squadra.

Arriva dalla montagna, Luca Tosini (nella foto) da Cerveno, provincia di Brescia, paese di 600-700 anime. E da piccolo, infatti, sciava. Poi però alla neve ha preferito l’erba verde. Classe 2006, diplomato al Liceo, in procinto di iscriversi all’università, già da tre anni, gioca in Serie D. Prima dell’avventura in bianconero, le due stagioni al Real Calepina dove ha messo insieme 73 presenze e 8 reti. Di gol, in questo campionato, ne ha segnato uno, ma pesante: quello che ha permesso al Siena di battere il Terranuova Traiana dando il la alla rimonta verso il secondo posto. Tra la Robur e l’obiettivo, la partita di domenica con il Seravezza Pozzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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