Entella-Venezia sabato 11 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 15:00 si disputa la partita tra Virtus Entella e Venezia, valida per la 34a giornata di Serie B. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La squadra ospite cerca di mantenere la posizione di testa in classifica, mentre quella di casa punta a ottenere punti importanti in vista della fine del campionato.

Il Venezia fa visita alla Virtus Entella per la 34a giornata di Serie B, con l’obiettivo di difendere la vetta della classifica. La capolista é imbattuta da nove turni e ha perso solamente una delle ultime 22 partite del campionato cadetto. Gli arancioneroverdi arrivano dalla vittoria per 3-1 con la Juve Stabia, ma in trasferta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Entella-Venezia (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Entella-Venezia (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Venezia fa visita alla Virtus Entella per la 34a giornata di Serie B, con l’obiettivo di difendere la vetta della classifica.