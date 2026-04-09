È stata presentata una nuova power station portatile con una capacità di 3.840 Wh, denominata BLUETTI Elite 400. Si tratta di un dispositivo dotato di ruote, progettato per offrire energia senza limiti in diverse situazioni. L'unità si distingue per le dimensioni compatte e la possibilità di essere facilmente trasportata, rendendola adatta a usi all'aperto o in emergenza. La sua introduzione rappresenta un aggiornamento nel settore dell’energia mobile.

L’energia portatile cambia marcia con l’arrivo della BLUETTI Elite 400, la nuova power station su ruote da 3.840 Wh che debutterà sul mercato europeo l’8 aprile 2026. Il dispositivo punta a colmare il divario tra l’uso domestico e quello semi-professionale, offrendo una capacità di 3.840 Wh e una potenza nominale di 2.600 W in corrente alternata (230 V, 11,3 A per la versione europea). Il prezzo fissato per il lancio è di 1.899 euro, ma chi acquisterà tramite il sito ufficiale BLUETTI potrà beneficiare di uno sconto dell’8% utilizzando il codice HDELITE400, valido dalla data di debutto fino al 7 luglio 2026. Prestazioni tecniche e gestione dei carichi elettrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia senza limiti: arriva la nuova power station da 3.840 Wh

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