Energia Salvini | No a smart working e didattica a distanza per affrontare la crisi

Il vice premier ha dichiarato che non ci saranno misure straordinarie come lo smart working o la didattica a distanza per gestire una possibile crisi energetica. Ha affermato che queste soluzioni non saranno adottate come risposta a eventuali difficoltà nel settore dell’energia. La sua posizione si concentra sulla non intenzione di implementare queste misure in modo generalizzato in caso di emergenza.

Il vice premier Matteo Salvini esclude il ritorno a misure straordinarie come lo smart working generalizzato e la didattica a distanza per fronteggiare un’eventuale crisi energetica. In una dichiarazione diffusa sui social, il leader della Lega ha chiarito la sua posizione in modo netto: “Non considero né lo smart working né la didattica a distanza. Ritengo che non sia nemmeno da prendere in considerazione, l’abbiamo già sperimentato con il Covid”. Parole che arrivano mentre in Europa e in Italia si torna a discutere di possibili strategie per contenere i consumi energetici, alla luce delle tensioni internazionali e delle ricadute sui prezzi di gas ed elettricità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Energia, Salvini: “No a smart working e didattica a distanza per affrontare la crisi” L’ultima profezia di Salvini: “Razionamento carburante? Non lo prendo in considerazione, e no a smart working e didattica a distanza”“Non c’è allo studio nessun piano sul razionamento di carburante, né sulla chiusura di scuole, uffici, fabbriche e negozi”. Crisi energetica, la proposta di Anief: “Dal 1° maggio possibile didattica a distanza per l’ultimo mese di scuola. Smart working per docenti e ATA”La crisi energetica e il caro carburanti rischiano di far impennare l'inflazione verso livelli record entro il mese di giugno. Temi più discussi: Salvini sul caro energia: Nessun piano per razionare il carburante né chiudere; Caro energia, il Governo frena sulle chiusure: Nessun piano di razionamento. Salvini e Valditara blindano la scuola: Dad non contemplata; L'inferno di Meloni: lockdown energetico, partecipate e il caso Cingolani. Salvini bussa alla Russia; Smart working in Italia per la crisi energetica, Salvini dice no. Caro carburante ed energia, Italia tra razionamenti e lockdown: la strategia di SalviniDalle forniture di Mosca alla smentita su smart working e Dad: l’Italia cerca una via d’uscita dalla crisi senza nuovi lockdown. Ecco come ... quifinanza.it Caro energia, il Governo frena sulle chiusure: Nessun piano di razionamento. Salvini e Valditara blindano la scuola: Dad non contemplataIl vicepremier alla Stampa Estera esclude scenari di austerity energetica per fabbriche e uffici. Sul fronte istruzione linea dura contro la didattica a distanza: Servizi essenziali salvaguardati. A ... orizzontescuola.it Ecco il meccanismo silenzioso che ti toglie energia, ti gonfia e ti irrigidisce: scopriamo insieme (in modo semplice) l'INFIAMMAZIONE CRONICA. Stanchezza che non si giustifica con quello che hai fatto. Gonfiori allo stomaco o all'intestino, anche se gli esami d - facebook.com facebook Formazione nell’energia: i master e i programmi promossi da Eni per i giovani laureati x.com