Da inizio 2022, i costi dell’energia, in particolare gas e luce, sono aumentati fino al doppio rispetto a quattro anni fa. Questa escalation dei prezzi ha portato a un incremento del 100%, creando una situazione di difficoltà per molte famiglie e imprese. La questione dei costi energetici si ripropone come un problema persistente, con effetti che si prolungano nel tempo e coinvolgono diversi settori.

Energia, piccola storia di una crisi infinita con costi in salita ormai dal 2022. I prezzi di gas e luce hanno avuto un incremento fino al 100% in più rispetto a quattro anni fa. E’ netta l’analisi dell’ Enea sul sistema energetico italiano per l’intero 2025. Nello studio si mette in evidenza anche una lieve crescita delle rinnovabili dell’1%, anche se bisogna registrare un divario dagli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) del meno 20%. Il gas cresce del 70%, la luce del 100%. I prezzi del gas e della luce sono elevati, tanto che il gas è a +70% e la luce a +100% rispetto al periodo pre-crisi del 2022. Secondo lo studio la situazione è stazionaria per le emissioni e i consumi energetic i in Italia nel 2025; si registra una stabilità ai valori dell’anno precedente, in linea con quanto registrato nell’intera Ue. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti fino al 100%

Iran, schizzano i prezzi dell’energia: gas tocca i 50 euro al megawattora, petrolio verso i 100 dollari al barileDopo l'attacco in Iran schizzano i prezzi dell'energia, con il prezzo del gas cresciuto di quasi il 40% e quello del petrolio salito dell'8 e 9%.

Alperia: luce e gas green a prezzi bloccati fino al 2026, risparmio e sostenibilità per le famiglie italiane.Alperia lancia una promozione invernale sulla fornitura di luce e gas, offrendo tariffe convenienti e sostenibili fino al 28 febbraio 2026.

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Prezzo gas e luce, aumenti bollette: +70% e 100% rispetto al 2022. I datiI prezzi dell'energia restano elevati rispetto allo stesso periodo pre crisi del 2022 (gas +70%, elettricità +100%). La situazione nel 2025 è rimasta stazionaria per emissioni e consumi energetici in ... tg24.sky.it

CRISI ENERGIA E BOLLETTE | Le mosse chiave di Ue e Italia per proteggere famiglie e impreseDi fronte a un nuovo shock energetico, Ue e Italia hanno a disposizione degli strumenti per migliorare la loro situazione ... ilsussidiario.net

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Cose che non trovate scritte sui giornali: gli americani hanno vinto la guerra dell’energia. Non si torna indietro. x.com