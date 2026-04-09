Enel Eni Enav e Leonardo | ecco tutti i nomi scelti dal governo

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di quattro aziende: Enel, Enav, Eni e Leonardo. La procedura riguarda la nomina dei rappresentanti nei rispettivi consigli di amministrazione. Le liste sono state presentate come previsto dalla normativa vigente e sono ora disponibili per eventuali controlli o consultazioni pubbliche. La scelta dei membri sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo. Vediamo tutti i nomi indicati dal governo. All'Enel il Mef indica per la riconferma Flavio Cattaneo per il ruolo di ad e Paolo Scaroni per la presidenza. Per l' Eni il ministero riconferma per il quinto mandato l'ad Claudio Descalzi e indica per il ruolo di presidente Giuseppina di Foggia, l'attuale ad di Terna. Per l' Enav il Mef indica per la presidenza Sandro Pappalardo, l'attuale presidente di Ita Airways e come ad indica Igor de Biasio, l'attuale presidente di Terna. Per Leonardo il ministero indica alla presidenza Francesco Macrì e per il ruolo di ad Lorenzo Mariani, l'attuale ad di Mbda Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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