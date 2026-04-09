Emre aveva raggiunto un accordo con il vero padre del bambino, ma il piano viene interrotto da Irin. Nel frattempo, Bahar si trova coinvolta negli affari poco trasparenti di Cem e, dopo aver scoperto il legame di Kismet con il criminale, cerca di capire le motivazioni dietro questa connessione. La situazione si sviluppa tra incontri inaspettati e rivelazioni che complicano ulteriormente le relazioni tra i personaggi.

B ahar è sempre più invischiata negli affari opachi di Cem e, dopo aver scoperto che anche Kismet in qualche modo è legata al criminale, sta cercando di capire perché. Cosa le nasconde la sorella di Arif? Lo scoprirà nelle nuove puntate. La forza di una donna torna in onda anche oggi e domani, ma anche sabato e, questa settimana, domenica. Quelle del weekend sono le puntate più attese: durano un’ora. Giovedì 9 e venerdì 10 aprile l’appuntamento è quello solito, alle 16:00 su Canale 5. Sabato 11 va in onda alle 15:25,mentre domenica alle 15:00. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Cosa succede nelle nuove puntate di “La forza di una donna” La forza di una donna, anticipazioni puntata 9, 10,11, 12 aprile, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Emre si accorda con il vero padre del bambino, ma ?irin fa saltare il suo piano

Fa sesso con due gemelli identici a distanza di pochi giorni e rimane incinta: ora nessuno sa chi sia il vero padre del bambinoAvete presente quando la realtà diventa più incredibile di qualsiasi serie tv? A Londra si è aperto un caso che sembra uscito direttamente da Scrubs:...

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L’Istituto Yunus Emre di Roma ospita l’archeologo Prof. Stefano Da Martino. Conosciuto per i suoi studi sull’archeologia del Vicino Oriente e dell’Anatolia, il Prof. Da Martino si concentrerà sull’importanza storica e culturale di Troia. x.com