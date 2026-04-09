Emergono i dati che supportano l’emergenza calcio | 67,9% di stranieri 1,9% di minuti per gli under 21…

Recentemente sono stati diffusi dati che evidenziano un forte coinvolgimento di giocatori stranieri nel calcio nazionale, rappresentando il 67,9% del totale. Inoltre, i minuti giocati dagli under 21 si fermano all’1,9%. Questi numeri sono stati pubblicati online pochi minuti fa, offrendo una fotografia aggiornata della situazione nel mondo del calcio.

2026-04-09 14:15:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Dal momento che Rigore decisivo di Bajraktarevic ingannerà Donnarumma e decretare il terza eliminazione consecutiva del ‘Azzurra’ diretti a Mondoin Italia è iniziato un processo veramente nazionale. Tuttocome già accaduto -seppure con minore intensità- nel 2022 e nel 2017, Offrono la propria teoria sulle cause del fallimento e sulle possibili riforme per tornare a’calcio’ lo splendore di altri tempi. lle argomentazioni, spesso affermato in modo semplicistico, Sono (quasi) sempre gli stessi: Già non giocato al calcio... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Serie A: 67,5% di stranieri e la crisi della NazionaleIl calcistico italiano si trova di fronte a un paradosso strutturale che trascende il semplice risultato sportivo: la Serie A è oggi una lega...

Sono 27mila gli stranieri residenti a Messina: è uno dei dati più alti della SiciliaIl report realizzato del centro studi e ricerche Idos, presentato a Palermo quest'oggi, mostra la fotografia a livello locale e regionale Sono...

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Dalle audizioni della #CommissioneCovid: emergono ombre pesanti. Un imprenditore parla di percentuali richieste per favorire forniture di mascherine, chiamando in causa ambienti vicini a Giuseppe Conte. Se fosse vero, sarebbe gravissimo. Gli italiani merit x.com