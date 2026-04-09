Emergenza sfratti a Prato | l’80% delle famiglie è in difficoltà

La crisi abitativa a Prato si aggrava, con l’80% delle famiglie che si trova in difficoltà economiche e rischia di perdere la propria abitazione. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio toscano sulla casa, la situazione è diventata critica, portando a un aumento degli sfratti e a una pressione crescente sui servizi sociali. La questione riguarda un’ampia fetta di popolazione, evidenziando una situazione che richiede interventi immediati.

La crisi abitativa a Prato ha raggiunto un punto di rottura, come confermato dai nuovi rilievi dell’Osservatorio toscano sulla casa. Marco Furfaro, esponente della segretaria nazionale del Partito Democratico, ha denunciato una gestione governativa che avrebbe lasciato prive di protezione migliaia di nuclei familiari, evidenziando come la provincia pratese sia tra le zone più colpite dal fenomeno degli sfratti. L’impatto sociale della morosità incolpevole a Prato. I numeri raccolti dall’Osservatorio delineano un quadro in cui l’instabilità economica colpisce duramente il tessuto sociale locale. Secondo i dati analizzati, l’80% delle procedure di sfratto causate da mancati pagamenti non è riconducibile a una volontà di inadempienza dei conduttori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza sfratti a Prato: l’80% delle famiglie è in difficoltà A Salerno via libera al fondo anti-emergenza abitativa: aiuti per sfratti e famiglie in difficoltàUna rete di protezione per chi rischia di perdere la casa o vive già in condizioni di estrema precarietà. Emergenza abitativa, pubblicato l’Avviso regionale: fondi a sostegno delle famiglie in difficoltàTempo di lettura: 2 minutiL’assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo rende noto che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’accesso al...