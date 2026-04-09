Emergenza plastica | 500mila rifiuti minacciano la fauna marina

Un monitoraggio condotto su 653 transetti costieri in dodici anni ha evidenziato una presenza massiccia di rifiuti di plastica sulle spiagge italiane. I dati mostrano che circa 500.000 pezzi di plastica sono stati recuperati durante le ispezioni, rappresentando la maggior parte dei rifiuti trovati. La presenza di questi materiali minaccia la fauna marina e riguarda le aree costiere del Paese.

Un monitoraggio capillare condotto su 653 transetti costieri nell’arco di dodici anni ha messo in luce una realtà preoccupante per l’ecosistema marino italiano: la plastica domina il dei rifiuti sulle spiagge. I dati dell’indagine Beach Litter, diffusi da Legambiente in vista della Giornata nazionale del mare che cade l’11 aprile, rivelano che l’80% degli scarti rinvenuti è costituito da materiale plastico, con una media di 785 oggetti ogni 100 metri lineari di costa. L’impatto sulla biodiversità tra frammenti e mozziconi. La composizione dei rifiuti raccolti durante i dodici anni di osservazione evidenzia una pericolosa presenza di piccoli detriti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza plastica: 500mila rifiuti minacciano la fauna marina Plastica e mozziconi di sigarette, l’emergenza rifiuti sulle spiaggeI nuovi dati di Legambiente con l’indagine ‘Beach litter’ diffusi per la Giornata nazionale del mare. Leggi anche: Incendio alla Ecorek di Campofelice vicino Palermo, ci sono tonnellate di rifiuti di plastica: "Emergenza" Si parla di: Mozziconi in spiaggia, l’allarme di Legambiente: Emergenza senza fine. Plastica e mozziconi di sigarette, l’emergenza rifiuti sulle spiaggeI nuovi dati di Legambiente con l'indagine 'Beach litter' diffusi per la Giornata nazionale del mare. Dal 10 al 12 aprile la mobilitazione 'Spiagge e fondali puliti 2026'. lapresse.it Tg Green 9 aprile – Sigarette e plastica in spiaggia, Legambiente racconta l'emergenzaMozziconi di sigarette e pezzi di plastica sono i rifiuti più diffusi sulle spiagge italiane in base all'analisi di Legambiente, un innovativo dispositivo ... lapresse.it