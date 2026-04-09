Emergenza maltempo resta attivo il Centro coordinamento soccorsi della prefettura

Il prefetto di Chieti ha aggiornato sui danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, confermando che il Centro coordinamento soccorsi della prefettura rimane attivo. La situazione ha richiesto interventi e monitoraggi costanti da parte delle autorità locali per gestire le criticità generate dalle intense precipitazioni. La presenza del centro di coordinamento è finalizzata a coordinare le operazioni di soccorso e assistenza nelle zone più colpite.

Il prefetto di Chieti, Silvana D'Agostino, ha fatto il punto sulle criticità determinate dal maltempo dei giorni scorsi. Al Centro coordinamento soccorsi, attivato il 30 marzo dal prefetto e tuttora aperto, oltre agli amministratori dei Comuni maggiormente colpiti dal maltempo, si sono aggiunti i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Maltempo, le riunioni del Centro coordinamento soccorsi: il punto sull'emergenzaIn prefettura monitoraggio costante della situazione nel Reggino per un esame congiunto nei territori dei vari Comuni e degli interventi in atto Si... Maltempo, proseguono le operazioni del centro coordinamento soccorsi: il punto sull'emergenzaProseguono le operazioni del centro coordinamento soccorsi istituito presso la Prefettura di Messina che, con la partecipazione dei vertici delle... Temi più discussi: Allerta Meteo: situazione verso la normalità. Il Sindaco firma l’ordinanza di chiusura del C.O.C. - AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE; Maltempo, rientra l'emergenza: COC attivo, golene chiuse a Pescara; Emergenza maltempo, a Termoli comunità unita nell’assistenza agli sfollati; Allerta meteo, il cimitero di Sant'Anna resta chiuso per due giorni. Maltempo, smottamenti e sottopassi allagati: la situazione a Chieti. Ecco il numero di emergenzaChieti. Maltempo, smottamenti e sottopassi allagati: la situazione a Chieti: ecco il numero di emergenza. La pioggia della notte ha ... abruzzolive.it Emergenza maltempo, attivo nella Prefettura di Pescara il Centro di Coordinamento SoccorsiPescara. Emergenza maltempo, attivo nella Prefettura di Pescara il Centro di Coordinamento Soccorsi. Attività del Centro Coordinamento Soccorsi istituito ... abruzzolive.it Maltempo: chiesto lo stato di emergenza nazionale Dichiarata per sei mesi l'emergenza regionale in Abruzzo In serata Marsilio ha incontrato il ministro Musumeci - facebook.com facebook