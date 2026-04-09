Emergenza energia e povertà | l’Italia trema in crisi

L’Italia si trova ad affrontare una crisi che coinvolge sia il settore energetico che la situazione economica delle famiglie. La dipendenza dalle importazioni di energia e il progressivo smantellamento delle misure di sostegno economico stanno creando una situazione di vulnerabilità crescente. Questa combinazione di fattori mette sotto pressione le famiglie, rendendo difficile affrontare le spese quotidiane legate all’energia e ai bisogni fondamentali.

L’Italia affronta una vulnerabilità sociale e strutturale senza precedenti, dove la dipendenza energetica dall’estero e il recente smantellamento delle reti di protezione economica creano un effetto combinato pericoloso per le famiglie. Mentre i conflitti nello Stretto di Hormuz influenzano i mercati globali, il Paese si ritrova con meno del 25% della propria energia prodotta internamente, dovendo gestire l’instabilità delle forniture provenienti dal Qatar a causa di danni agli impianti locali. La fragilità del sistema italiano emerge chiaramente dai dati economici: nel corso del 2024, l’inflazione legata alle bollette ha eroso circa 1.800 euro dal potere d’acquisto medio di ogni nucleo familiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza energia e povertà: l’Italia trema, in crisi Il conto che la Sicilia non riesce a pagare: energia, povertà e divari nel cuore della crisi italianaMentre il mondo si interroga sulle conseguenze di una guerra che ha trasformato lo Stretto di Hormuz in una leva finanziaria globale, l'Italia scopre... Leggi anche: In Italia è emergenza povertà, quasi uno su quattro è a rischio Temi più discussi: La sfida della mobilità: come vincere la povertà dei trasporti; Lockdown energetico, scatterà davvero? Cosa può succedere e perché se ne parla; Il governo latita sul fronte povertà; Istat: Cgil, 13,3 mln di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, resta un’emergenza. Allarme povertà in Italia: 13 milioni a rischio, il Codacons chiede intervento immediato del GovernoUtilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito web. Puoi scegliere quali cookie abilitare e vedere quali usiamo a questo link . Firenze: Il Codacons lancia l’allarme sull ... maremmanews.it Povertà in Italia: Codacons, oltre 13 milioni di persone a rischio esclusione socialeSecondo le stime citate, nel 2025 sarebbero circa 13 milioni e 265 mila le persone a rischio povertà o esclusione sociale, pari al 22,6% della popolazione italiana. Un dato che, secondo l’associazione ... giornaledipuglia.com Dalla gestione delle basi militari al riarmo: il governo detta le nuove regole d'ingaggio e chiede lo stop alle regole europee per arginare l'emergenza energia - facebook.com facebook Governo pronto all'emergenza energia (ma non c'è allarmismo) Governo frena gli allarmismi, ma monitora lo scenario internazionale e le mosse di Trump x.com