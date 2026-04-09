In Toscana, molte famiglie trovano sempre più complicato acquistare una casa. Il fondo dedicato agli affitti risulta insufficiente per coprire le richieste, mentre il numero di sfratti in atto diminuisce, anche se ancora coinvolge più di una famiglia ogni mille. La situazione riflette una crisi abitativa che coinvolge diverse fasce della popolazione e che si manifesta attraverso dati specifici e aggiornati.

Firenze, 9 aprile 2026 - Aumenta la difficoltà delle famiglie ad acquistare una casa, fondo affitti insufficiente, sfratti in discesa che però colpiscono più di una famiglia su mille. Sono le principali fotografie scattate dal quattordicesimo rapporto sulla condizione abitativa in Toscana. Attraverso i dati, il rapporto, redatto dall’Osservatorio sociale regionale in collaborazione con Anci Toscana, mette in evidenza i nodi critici più importanti: la precarietà della “fascia grigia”, quella che non accede all’Erp perché priva dei requisiti di reddito, ma non in grado di sostenere i prezzi del mercato privato (famiglie monoparentali, lavoro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza casa: in Toscana è sempre più difficile acquistarne una

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Lazio: Mutui a 40 anni e con contratto a tempo indeterminato, l’accesso alla casa sempre più difficile per i giovani.Comprare casa nel Lazio è diventato un percorso sempre più arduo, riservato a chi ha superato i 40 anni e può vantare un contratto di lavoro stabile.

Temi più discussi: Treviso, emergenza casa: oltre 1.400 alloggi Ater non disponibili e quasi 700 famiglie in attesa; Emergenza casa, la Cgil: 'Richieste d'aiuto raddoppiate dopo il Covid'; Incidenti domestici, 117 mila accessi al pronto soccorso nel 2024: tra i bambini sono quasi uno ogni ora; Maltempo: prorogato di un anno lo stato di emergenza in Toscana.

Emergenza casa: in Toscana acquistare è sempre più difficile, Giani 58 milioni per interventi e buone pratichePresentato a Firenze Abitare in Toscana il rapporto annuale dell'Osservatorio Sociale Regionale che in collaborazione con Anci Toscana ... intoscana.it

Bilancio 2026-2028 Toscana, Tomasi: I 46 milioni per terza torre di Novoli vanno investiti in emergenza casa. Giani dica prioritàBocciato da maggioranza Consiglio regionale della Toscana emendamento Alessandro Tomasi, FdI, ex sindaco di Pistoia, consigliere regionale portavoce opposizione. Emendamento, spiega Tomasi,per chieder ... msn.com

EMERGENZA ABITATIVA: PRESIDIO DAVANTI ALLA PROVINCIA PER DUE FAMIGLIE CON MINORI Presidio questa mattina dello sportello Casa per Tutt* davanti alla Provincia, dove è stata formalmente chiesta un’audizione dopo le segnalazioni inviate anc - facebook.com facebook

Casa, il piano del governo per frenare l’emergenza in città: 970 milioni per 60 mila alloggi da recuperare x.com