Emanuele Coco si candida a sindaco di Gratteri | E' il momento di cambiare
Emanuele Coco ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco del Comune di Gratteri. La sua proposta si rivolge ai residenti, con l’intento di proporre soluzioni pratiche per le questioni quotidiane del paese. La comunicazione è arrivata tramite un messaggio pubblico, nel quale ha sottolineato la volontà di portare avanti un progetto amministrativo diverso. La decisione è stata condivisa anche sui canali social ufficiali.
Emanuele Coco annuncia la propria candidatura a sindaco del Comune di Gratteri, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’alternativa seria e concreta, capace di affrontare i problemi reali del paese. “Non si tratta di una candidatura simbolica – dichiara Coco – ma di un progetto concreto, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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