Emanuele Coco si candida a sindaco di Gratteri | E' il momento di cambiare

Emanuele Coco ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco del Comune di Gratteri. La sua proposta si rivolge ai residenti, con l’intento di proporre soluzioni pratiche per le questioni quotidiane del paese. La comunicazione è arrivata tramite un messaggio pubblico, nel quale ha sottolineato la volontà di portare avanti un progetto amministrativo diverso. La decisione è stata condivisa anche sui canali social ufficiali.