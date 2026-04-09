Elis presenta 22 | 22 | a Monteroni di Lecce un debutto tra emozione e identità sonora

Sabato 29 marzo a Monteroni di Lecce si è svolta la presentazione ufficiale dell’EP “22:22” dell’artista Elis. L’evento si è tenuto in una location suggestiva, attirando un pubblico curioso di ascoltare le nuove tracce. Elis ha mostrato il suo lavoro attraverso una performance che ha suscitato emozioni e ha condiviso dettagli sul processo creativo dietro il progetto musicale.

Sabato 29 marzo, la suggestiva cornice di Monteroni di Lecce ha ospitato la presentazione ufficiale di “22:22”, l’attesissimo EP della talentuosa artista Elis. Un evento che ha rappresentato molto più di un semplice lancio discografico: un vero momento di condivisione culturale e sociale, capace di raccontare il percorso di crescita di una delle voci emergenti più interessanti del panorama attuale. Ad aprire la serata è stata la dottoressa Mariolina Pizzuto, Sindaco della città, che ha evidenziato l’importanza di sostenere il talento locale e il valore dei messaggi che la musica può trasmettere, sottolineando come la cultura rappresenti un motore fondamentale per la comunità. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Elis presenta “22:22”: a Monteroni di Lecce un debutto tra emozione e identità sonora Academy Museum of Motion Pictures: al via la “Oscars® Season” tra proiezioni, tour e Official Watch Party (22 gennaio–22 marzo)Il cuore della stagione ruota attorno ai 98th Oscars®, che andranno in onda domenica 15 marzo 2026 alle 7pm ET / 4pm PT, in diretta su ABC e Hulu. Meloni chiama Sal Da Vinci: “Per sempre sì” colonna sonora dei comizi per il voto del 22 e 23 marzoIl panorama politico italiano si intreccia inaspettatamente con le note del Festival di Sanremo, creando un cortocircuito tra musica leggera e... Si parla di: Elis presenta 22:22: sei tracce per raccontare ciò che per lei conta davvero; Elis presenta 22:22: il nuovo EP tra elettronica e cantautorato italiano. Elis presenta 22:22: il nuovo EP tra elettronica e cantautorato italianoSei tracce per raccontare emozioni, crescita e temi attuali Monteroni di Lecce (LE) – Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per la presentazione ufficiale di 22:22, il nuovo EP della ... spettegolando.it