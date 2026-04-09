Dopo un tentativo di fuga, Elia Del Grande è stato fermato dalle forze dell’ordine. La famiglia della donna di 69 anni, vittima di un’aggressione avvenuta al cimitero, ha espresso tutta la rabbia per i gravi danni subiti dalla loro parente, tra cui un trauma cranico. La vicenda si è svolta nel contesto di un episodio che ha suscitato grande scalpore e preoccupazione nella comunità locale.

Chiedono a gran voce giustizia i parenti della 69enne aggredita da Elia Del Grande, durante la fuga dell’autore della “strage dei fornai”. “Mi chiedo perché questo criminale ha avuto un permesso premio” è il commento del nipote dell’anziana, ferita dal detenuto evaso dalla casa-lavoro di Alba, nel Cuneese. Il 50enne è stato fermato dai carabinieri a bordo di un’auto, rubata proprio alla donna mentre puliva la tomba del marito. L’arresto da Elia Del Grande La 69enne ha raccontato ai militari dell’Ama di essere stata derubata al cimitero di Sesto Calende, in Brianza, a circa 40 minuti di macchina dal comune di Varano Borghi, in provincia di Varese, dove Elia Del Grande è stato arrestato dopo essere fuggito dalla struttura dove avrebbe dovuto passare gli ultimi sei mesi dei suoi oltre 26 anni di carcere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elia Del Grande fermato dopo la fuga, rabbia della famiglia della 69enne aggredita: "Le ha sfondato il cranio"

Elia Del Grande nella sua fuga ha rubato l’auto a una 69enne, ferendola in testa. I parenti della donna aggredita: «Non doveva essere libero»Durante la sua fuga da una casa-lavoro di Alba (provincia di Cuneo) Elia Del Grande, condannato per la strage della sua famiglia del 7 gennaio 1998 e...

Chi è Elia Del Grande che ha sterminato la famiglia nel 1998: la seconda fuga dell'autore della strage dei fornaiElia Del Grande ha compiuto e confessato quella che le cronache ricordano come la strage dei fornai.

Temi più discussi: Elia del Grande trovato e arrestato: l’autore della strage dei fornai era evaso; Elia Del Grande fermato vicino casa, ferito un carabiniere nella cattura; Finisce la fuga del killer della 'strage dei fornai': Elia Del Grande catturato dopo l'evasione di Pasqua; Vita in diretta 2025/26 - Elia Del Grande, fine della fuga: trovato e arrestato - 08/04/2026 - Video.

Elia Del Grande fermato vicino casa, ferito un carabiniere nella catturaÈ durata quattro giorni la fuga di Elia Del Grande. ansa.it

Elia Del Grande fermato dopo la fuga, rabbia della famiglia della 69enne aggredita: Le ha sfondato il cranioLe accuse della famiglia della 69enne aggredita da Elia Del Grande al cimitero, durante il tentativo di fuga dell'autore della strage dei fornai ... virgilio.it

Elia Del Grande, nuovi sviluppi sulla fuga Ha aggredito una 70enne al cimitero per rubarle l’auto, la donna è ancora ricoverata - facebook.com facebook

Già terminata la fuga di Elia Del Grande, allontanatosi a Pasqua dalla Casa di Lavoro di Alba, dove era internato a seguito di condanna per l’omicidio dei genitori e del fratello, nel ‘98. I #Carabinieri di Gallarate (VA) l’hanno fermato a bordo di un’auto rubata x.com