Elezioni ad Arezzo e Lucignano | il taccuino elettorale

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio 2026. I due centri si avviano verso questa consultazione elettorale, con le urne aperte per scegliere i nuovi rappresentanti delle amministrazioni locali. Le date sono state confermate e gli enti comunali hanno dato il via alla campagna elettorale, in attesa di conoscere i candidati e le liste che si sfideranno alle urne.

La primavera 2026 prevede un importante appuntamento elettorale per Arezzo e Lucignano: le amministrative del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati che sostengono la corsa alla fascia tricolore.Gli appuntamenti del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Temi più discussi: Elezioni ad Arezzo e Lucignano: il taccuino elettorale; Elezioni comunali: termine candidature, come si vota e quando. Lo spiegone; Elezioni, Lucia Tanti mette in campo la componente civica Avanti Arezzo insieme a Forza Italia; Economia e lavoro: un incontro pubblico sul futuro della città di Arezzo. Elezioni comunali: termine candidature, come si vota e quando. Lo spiegoneUn mese e mezzo ancora e poi si apriranno ufficialmente le operazioni di voto per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci di Arezzo e Lucignano. Ecco tutto quello che c'è da sapere ... arezzonotizie.it Partecipazione ad Arezzo per l’incontro con don Massimo BiancalaniLa serata ha visto come protagonista don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro diventato simbolo nazionale di un impegno sociale radicale ... arezzonotizie.it Verso le elezioni amministrative a #SommaLombardo: la proposta di #ForzaItalia - facebook.com facebook Guardare alle elezioni midterm, e quindi ascoltare il risentimento della base Maga per la guerra scatenata in Iran, oppure reagire alle critiche che lo accusano di aver ceduto al conflitto asimmetrico di Teheran scegliendo la ritirata. Questo è il bivio davanti a cu x.com