Elezioni a Mandello le due liste in piazza del Municipio per la raccolta firme

A Mandello, le due liste candidate alle prossime elezioni amministrative sono impegnate nella raccolta firme in piazza Leonardo da Vinci. I rappresentanti delle squadre si sono incontrati con i cittadini per completare questa fase necessaria a presentare ufficialmente le liste. L’evento si è svolto nel centro del paese, dove i volontari hanno firmato a sostegno delle rispettive candidature.

Le due compagini in corsa alle prossime elezioni amministrative di Mandello incontrano la cittadinanza in piazza Leonardo da Vinci per raccogliere le firme utili a presentare ufficialmente le liste.Sia "Il paese di tutti" sia "Casa Comune per Mandello Democratica" avranno un stand nella piazza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Zoe e la battaglia contro le liste di attesa, raccolta firme all’Ipercoop. “Siamo al suo fianco”Pesaro, 10 aprile 2026 – Zoe Bruni ha piantato il seme e ora la pianta è curata da una grande comunità. Temi più discussi: Ecco la lista di Casa Comune: Vogliamo rendere Mandello più vivibile; Elezioni Mandello. Fasoli lancia la corsa tris: ecco programma e lista Il Paese di Tutti; Elezioni, presentata la lista Il Paese di Tutti che sostiene la candidatura di Riccardo Fasoli a Mandello; Mandello, elezioni: ecco la lista a sostegno di Riccardo Mariani (Casa Comune). Fasoli presenta la sua squadra: Fieri di quanto fatto, vogliamo portare avanti il lavoroPresentata la lista de Il paese di tutti. Sono 6 le conferme tra assessori e consiglieri, 10 le novità tra cui l'ex funzionaria comunale Silvia De Battista: Porto la mia esperienza ... leccotoday.it Ecco la lista di Casa Comune: Vogliamo rendere Mandello più vivibilePresentati i 16 candidati (9 uomini e 7 donne), fra cui due attuali consiglieri. Il candidato sindaco Riccardo Mariani: Corriamo per vincere. Grazie a chi ha accettato di partecipare a questa sfida ... leccotoday.it 50news Versilia. . Viareggio: Elezioni ,Marcucci incontra la comunità Romena - facebook.com facebook Renzi non usa giri di parole: “Il no rimbomba. Così Meloni alle elezioni va a casa”. Scontro politico sempre più acceso x.com