Il gioco eFootball ha superato il miliardo di download in tutto il mondo, diventando una delle applicazioni più scaricate nel settore dei titoli sportivi. In occasione di questo traguardo, gli sviluppatori hanno annunciato il ritorno della modalità Master League, offrendo ai giocatori nuove opportunità di gioco e aggiornamenti. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, che attendono di scoprire le novità introdotte in questa versione rinnovata.

Il traguardo di un miliardo di installazioni raggiunto da eFootball segna una tappa fondamentale per il titolo sportivo di Konami, che ha deciso di celebrare questo successo globale con una serie di iniziative dedicate agli utenti. La campagna festiva prevede premi quotidiani legati all’accesso al gioco, distribuzioni di monete specifiche per l’applicazione e la possibilità di acquisire calciatori leggendari attraverso i Chance Deal, tra cui spicca la figura del fuoriclasse brasiliano Ronaldinho. L’evoluzione tattica e il ritorno della gestione manageriale. Uno degli elementi centrali di questa celebrazione riguarda l’introduzione di Master League Sprint, una modalità pensata per durare fino al 16 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - eFootball trionfa: 1 miliardo di download e il ritorno di Master League

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