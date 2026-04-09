Effetto referendum già finito Sorpresa dai sondaggi

In un quadro internazionale caratterizzato da crescente instabilità geopolitica, i sondaggi recenti hanno mostrato un risultato inaspettato riguardo all’effetto referendario. Le rilevazioni evidenziano come l’influenza del voto sia già considerata terminata, suscitando sorprese tra gli analisti. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni e cambiamenti che coinvolgono vari scenari globali, mantenendo alta l’attenzione sulle reazioni politiche e sociali.

Il contesto internazionale continua a essere segnato da una fase di forte instabilità geopolitica, con tensioni che si intrecciano tra diversi scenari globali. Dalla guerra in Ucraina alle crisi in Medio Oriente, passando per le nuove frizioni commerciali tra grandi potenze, il quadro appare tutt’altro che rassicurante. Gli equilibri internazionali sono messi alla prova da una crescente competizione strategica che coinvolge Stati Uniti, Cina e Russia, con effetti diretti anche sull’Europa. >> Elia Del Grande, orrore su una donna: scoperta choc dei carabinieri In questo clima, anche i mercati finanziari e le economie nazionali risentono di una incertezza diffusa, alimentata da inflazione, crisi energetiche e difficoltà nelle catene di approvvigionamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Sondaggi politici, l’effetto referendum ancora non c’è: cosa succederebbe se si votasse oggiNei sondaggi non si sentono ancora gli effetti del referendum sulla giustizia e della vittoria del No: il quadro resta stabile.

Referendum Giustizia: il nuovo sondaggio BiDiMedia!

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L’informazione batte il reality, continua l’effetto referendum: DiMartedì porta a casa 2.196.000 spettatori (14,6%) e supera il Grande Fratello VipIl talk di Floris con Travaglio conquista il 14,6% e sorpassa il reality di Canale 5. L'effetto referendum fa volare La7 ... ilfattoquotidiano.it

Effetto referendum a Milano e in Lombardia: caccia ai voti anomali del Municipio 1 ed il miraggio di una Regione contendibileIl referendum sulla giustizia non è stato solo un passaggio politico nazionale. A Milano e in Lombardia ha prodotto un effetto più profondo, quasi carsico: ha rimesso in discussione equilibri ... affaritaliani.it

"Da FdI attacchi quasi comici al sindaco", dem: "Effetto della sconfitta al referendum" Leggi qui: https://quotidianodigela.it/da-fdi-attacchi-quasi-comici-al-sindaco-dem-effetto-della-sconfitta-al-referendum - facebook.com facebook

A distanza di settimane, è finito l'effetto #referendum e #Pd, #M5s e #Avs devono tornare a fare i conti con i #sondaggi: occhio all'ultimo di #TermometroPolitico x.com