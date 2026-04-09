Edoardo e Margherita riaprono uno storico locale E ora diventa una vineria moderna con cucina

Nel cuore del Paese Alto di San Benedetto del Tronto, tra vicoli stretti e piazze storiche, riapre uno storico locale gestito da Edoardo e Margherita. La nuova destinazione è una vineria moderna accompagnata da una cucina, nel recupero di un locale che aveva chiuso alcuni anni fa. La zona si trova sulla collina che sovrasta il porto e il lungomare, offrendo viste sulla costa adriatica.

Nel dedalo di vicoli del Paese Alto di San Benedetto del Tronto, la parte più antica della città situata sulla collina che domina il porto e il lungomare, tra terrazze affacciate sull’Adriatico e piccole piazze storiche, c’è uno spazio che torna vivere. Si chiama il Caffè dei Poeti e oggi ha una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Fratelli di Crozza, monologo sulla comunicazione politica moderna tra una sinistra tradizionale e una moderna Giorgia MeloniMaurizio Crozza riflette sulla comunicazione politica moderna, confrontando la sinistra tradizionale e antiquata, tra bandiere e comizi ripetitivi... Cucina italiana al SanBrite: Ludovica Rubbini celebra la città nella cucina del locale**Ludovica Rubbini, la bolognese che porta la città al SanBrite di Cortina**: Nel cuore della montagna, a due passi dal rifugio del Re di Spagna, il...