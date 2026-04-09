Eddy Merckx 81enne operato per la 7ª volta in 2 anni | non guarisce l'infezione all'anca
Un ex ciclista di 81 anni è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la settima volta in due anni a causa di un'infezione all'anca. Due anni fa aveva subito un'operazione per riparare una frattura causata da una caduta in bicicletta. L'intervento più recente non ha portato alla guarigione dell'infezione, che continua a persistere.
L'ex campione di ciclismo ha subito due anni fa un'intervento per ricomporre una frattura provocata da una caduta in bicicletta. Da allora non ha mai superato i problemi fisici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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