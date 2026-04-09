Eddy Merckx 81enne operato per la 7ª volta in 2 anni | non guarisce l'infezione all'anca

Un ex ciclista di 81 anni è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la settima volta in due anni a causa di un'infezione all'anca. Due anni fa aveva subito un'operazione per riparare una frattura causata da una caduta in bicicletta. L'intervento più recente non ha portato alla guarigione dell'infezione, che continua a persistere.