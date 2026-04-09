Quest’anno, in continuità con la scuola media di Cerreto, è stato affrontato il libro “La Traversata” di Francesco D’Adamo. Il testo narra di un lungo viaggio di coraggio e solidarietà, portando gli studenti a esplorare temi legati alla speranza e alla resistenza. Durante le lezioni sono stati analizzati passaggi chiave e discussi i valori espressi nel romanzo, coinvolgendo attivamente i ragazzi nel percorso di lettura.

Quest’anno, in continuità con la scuola media di Cerreto, abbiamo letto il libro “ La Traversata “ di Francesco D’Adamo. Tutto inizia in una notte di tempesta, quando una barca di migranti naufraga vicino alla costa siciliana. Nella confusione dello sbarco uno zainetto, appartenente a un bambino di nome Omar, rimane sulla spiaggia e viene ritrovato da un vecchio pescatore: Ezechiele. Da qui parte il suo viaggio in bilico tra realtà e fantasia, con lo scopo di trovare la mamma di Omar per restituirle lo zainetto e avvisarla che il suo bambino è arrivato in Sicilia ed è salvo. Ezechiele, il nipotino Tonino e il cane Spaghetti, attraverso difficoltà e imprevisti riusciranno a trovare la donna e comunicarle il messaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco un lungo viaggio di coraggio e solidarietà

’Il lungo viaggio’ di Battiato fino a MilanoLa vita di uno dei più importanti protagonisti della musica e della cultura italiana arriva al cinema.

Il lungo viaggio di Franco Battiato arriva a ComoL’atteso biopic “Franco Battiato - Il lungo viaggio”, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il primo film dedicato a Franco...

Ces Français qui font revivre leurs villages - Trésors du Patrimoine

Temi più discussi: Manca il coraggio per iniziare un viaggio in bicicletta? Il virus della paura, che ci viene instillato ormai giornalmente, spesso smorza l'entusiasmo. Ecco allora un modo per cominciare con serenità; A Milano farà caldo (quasi) come in estate: ecco cosa succederà; Tre nuovi e bellissimi libri per un lungo viaggio di Pasqua; Omegna, ecco il nuovo museo del giocattolo: un viaggio nella fantasia per bimbi e adulti.

Un viaggio lungo 140 anni. Dal Novecento a oggi: ecco gli ‘Occhi sulla storia’Dalla nascita de il Resto del Carlino il 20 marzo 1885, a opera dei magnifici quattro Cesare Chiusoli, Alberto Carboni, Francesco Tonolla e Giulio Padovani, sono trascorsi 140 anni, narrati tra ... ilrestodelcarlino.it

Franco Battiato. Il lungo viaggioIl film ripercorre la vita straordinaria di uno dei cantautori italiani più iconici della musica italiana: Franco Battiato. Partendo dalle sue radici in Sicilia fino all'approdo in una Milano in pieno ... movieplayer.it

Un lungo viaggio durato undici anni, segnato da sfide epocali e da una profonda trasformazione del tessuto urbano e sociale https://www.freepressonline.it/2026/04/08/mascali-messina-traccia-bilancio-su-11-anni-di-mandato/ #Mascali #LuigiMessina - facebook.com facebook

Il lungo viaggio dell’Iraq per tornare ai Mondiali x.com