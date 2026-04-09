In Giappone è stato presentato in volo il nuovo Kawasaki EC-2, un aereo progettato per la guerra elettronica. Attualmente in fase di test operativi con le Forze aeree di autodifesa, questo velivolo ha catturato l’interesse per le sue caratteristiche tecniche e il suo ruolo strategico. La sua presenza segna un passo importante nel settore della difesa aerea del paese.

In Giappone ha fatto il suo debutto in volo il nuovo Kawasaki EC-2. L’aereo, entrato recentemente nei test operativi delle Forze aeree di autodifesa giapponesi, ha attirato subito l’attenzione per il suo ruolo strategico e pure per il suo aspetto singolare. Con un muso pronunciato e numerose protuberanze lungo la fusoliera, il velivolo si distingue infatti nettamente dal design sempre più standardizzato degli aerei militari contemporanei. Dietro questa estetica insolita si nasconde una funzione ben precisa: l’EC-2 è progettato per operazioni di guerra elettronica “standoff”, ovvero per disturbare e neutralizzare sistemi nemici restando al di fuori del raggio delle difese avversarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco l'EC-2: come funziona il super aereo per la guerra elettronica

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