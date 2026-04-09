Dopo oltre diciassette anni di mistero, il New York Times ha pubblicato un articolo che prova a svelare l’identità di Satoshi Nakamoto, l’inventore del Bitcoin. La notizia ha suscitato reazioni e smentite, tra cui quella di un noto crittografo che ha dichiarato di non essere lui la persona dietro il nome. La vicenda rimane complessa e al centro di molte discussioni nel mondo della tecnologia e della finanza digitale.

Per oltre diciassette anni, l’identità di Satoshi Nakamoto ha rappresentato il più grande enigma dell’era digitale. Dietro questo pseudonimo si cela la mente che, nel 2008, ha pubblicato il documento fondativo del Bitcoin, innescando la rivoluzione globale delle criptovalute. Nel corso dei decenni, la caccia all’uomo ha generato le teorie più disparate: si è ipotizzato che Satoshi fosse in realtà un collettivo di hacker, uno studente irlandese, un ingegnere nippo-americano o perfino un matematico di fama mondiale. Nessuna di queste piste si è mai rivelata solida. Oggi, tuttavia, il New York Times sostiene di aver dissipato la nebbia, puntando il dito contro un nome preciso: Adam Back, un cinquantacinquenne britannico, massimo esperto di crittografia e attuale amministratore delegato della società blockchain Blockstream. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco chi è davvero Satoshi Nakamoto, l’inventore del Bitcoin: il New York Times svela l’enigma. Ma Adam Back smentisce: “Non sono io”

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