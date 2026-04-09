È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

È disponibile da oggi il nuovo numero di The Post Internazionale, che può essere acquistato in formato digitale. Il magazine, appena uscito, propone articoli e approfondimenti su vari argomenti di attualità. La pubblicazione è accessibile online e può essere consultata da chi desidera rimanere aggiornato sulle ultime notizie e analisi. La versione digitale permette di leggere il contenuto su dispositivi come computer, tablet e smartphone.

È uscito il nuovo numero di Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 10 aprile, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Dal ruolo delle Big Tech nelle guerre in Ucraina e Medio Oriente allo scontro fra Anthropic e Pentagono. Dai soldi alle campagne elettorali di destra e sinistra alla competizione tecnologica col nemico cinese. Ecco come i padroni dell’intelligenza artificiale stanno assumendo sempre più potere politico.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale Argomenti più discussi: Il Servizio Civile presso Cooperazione, relazioni internazionali e pace; Hugo Race Fatalists; Dalla Terra alla Luna, di nuovo; Repubblica Democratica del Congo. Al via il nuovo progetto per un domani migliore. Questo vuol dire giocare un ruolo di protagonismo nello scacchiere internazionale e mettere l’interesse dell’Italia al primo posto. - facebook.com facebook