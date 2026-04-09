Durante una seduta alla Camera dei deputati, è stata sollevata una denuncia riguardante minacce fisiche rivolte ai parlamentari. La questione è stata definita come grave e ha scatenato discussioni accese tra i presenti. Un deputato ha affermato che tutto sarebbe stato registrato, descrivendo la situazione come una vera e propria vergogna. La discussione si concentra sul rispetto delle libertà di espressione e sulla sicurezza all’interno dell’aula.

Alla Camera dei deputati l’aria è di quelle pesanti: nelle ultime ore, in Aula, è esplosa una nuova polemica che riporta al centro un tema delicatissimo per la vita parlamentare, quello delle minacce fisiche e del diritto di parlare senza pressioni. Il caso si intreccia con le recenti sanzioni ai parlamentari di opposizione, finite sotto i riflettori dopo l’episodio del 30 gennaio: l’occupazione della sala stampa per bloccare una conferenza giudicata controversa. Quando la tensione diventa un caso. Secondo quanto ricostruito, lo scontro continua a dividere maggioranza e opposizione. Da un lato c’è chi rivendica la protesta come necessaria per fermare iniziative considerate inaccettabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È tutto registrato”. Denuncia shock alla Camera: una vergogna. “Fatti molto gravi”

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