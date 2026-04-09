E’ morto Romeo Buffoni Il pittore dei nostri monti

È scomparso a 68 anni Romeo Buffoni, noto pittore riconosciuto per le sue rappresentazioni dei paesaggi montani. La notizia è arrivata questa mattina, lasciando un vuoto tra la compagna Renata, il fratello Guido e gli appassionati di arte della zona. Buffoni era considerato un artista che ha saputo catturare con sensibilità i dettagli dei boschi e delle montagne che amava rappresentare.

Addio a Romeo Buffoni, il pittore dei boschi. Si è spento a 68 anni, lasciando un vuoto profondo nella compagna Renata, nel fratello Guido e in tutta la comunità artistica locale. Negli ultimi tempi Buffoni si era trasferito a Marina di Carrara, ma il suo cuore era rimasto a Carrara, in quel vicolo dell’Arancio dove per anni aveva avuto il suo atelier, finché il Comune non decise di farglielo chiudere. Conosciuto da tutti come il pittore dei boschi, Buffoni non era solo un artista naturalista capace di animare le tele con fitte vegetazioni, ma era l’anima pulsante del centro storico. Il suo atelier era un punto di riferimento, una luce sempre accesa che accoglieva non solo le sue opere ma anche quelle di colleghi e amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ morto Romeo Buffoni. Il pittore dei nostri monti Faenza perde il tocco poetico di “Rommèl”: scompare a 78 anni il pittore Romeo CapaltiDalle figure angelicate ai paesaggi dell'anima, il ricordo di un protagonista della cultura manfreda. Tragico incidente sulla strada 156 dei Monti Lepini: un morto nello scontro tra due camionUn tragico incidente stradale ha causato la morte di una persona lungo la strada 156 dei Monti Lepini, nel territorio del Comune di Priverno, in...