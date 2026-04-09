È morto Mario Adorf l’ultimo dei duri gentili Volto dei poliziotteschi anni ’70 che disse no al Padrino di Coppola e spaziò dal western a Dario Argento

Da secoloditalia.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso Mario Adorf, attore noto per le sue interpretazioni nei film poliziotteschi degli anni Settanta e per aver rifiutato un ruolo nel film di Coppola. La sua carriera si è estesa anche al western e a pellicole di registi come Dario Argento. In Italia e all’estero, è ricordato per aver interpretato ruoli complessi e per aver lasciato un’impronta significativa nel cinema. La sua morte è stata annunciata da fonti ufficiali.

Cinema in lutto: è morto Mario Adorf, il celebre attore che più di chiunque altro ha gettato, costruito e rilanciato un ponte tra i due mondi che convivevano dentro di lui. Maschera universale e istrione di classe, si è spento ieri nel suo appartamento di Parigi, dopo una breve malattia. Aveva 95 anni. È morto Mario Adorf. Ancora una perdita per il cinema internazionale, che oggi deve dire addio a dei suoi volti più poliedrici prestati in oltre 200 titoli tra film e serie tv. Un interprete monumentale capace di rendere magnetico ogni fotogramma, ogni sequenza: dal poliziesco d’autore al dramma storico. L’istrione che più di ogni altro ha incarnato il crocevia culturale tra la rigida disciplina tedesca e l’esuberanza del sangue italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - È morto Mario Adorf, l’ultimo dei “duri gentili”. Volto dei poliziotteschi anni ’70 che disse no al “Padrino” di Coppola e spaziò dal western a Dario Argento

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