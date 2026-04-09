È deceduto a 96 anni l’attore nato in Svizzera, noto per aver partecipato a più di duecento film. Tra le sue interpretazioni più note ci sono il film “Pinocchio” di Luigi Cimencini e “L’uccello dalle piume di cristallo” di Dario Argento. La sua carriera si è sviluppata sia nel cinema italiano che in produzioni internazionali, lasciando un segno significativo nel mondo dello spettacolo.

Nato in Svizzera ha lavorato molto nel cinema italiano oltre a quello internazionale. Fra gli oltre duecento film in cui è stato interprete “Pinocchio” di Luigi Cimencini e “L’uccello dalle piume di cristallo” di Dario Argento. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - È morto Mario Adorf Aveva 96 anni

E’ morto Mario Adorf, l’attore aveva 95 anni: più di 200 film in carriera(Adnkronos) – L'attore svzzero Mario Adorf, grande interprete di stampo internazionale dalla vasta gamma espressiva e dal ricco repertorio, capace di...

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Mario Adorf, morto l'attore dei poliziotteschi e papà di Fantaghirò. Era malato da tempoMario Adorf morto a 95 anni nel suo appartamento a Parigi. Il decesso dell’attore tedesco è stato confermato dalla DPA, che cita il manager Michael Stark. Nato a Zurigo ... ilmessaggero.it

Mario Adorf è morto, addio al papà di Fantaghirò: l'attore aveva 95 anniL'attore Mario Adorf è morto a 95 anni nel suo appartamento a Parigi. Ne ha dato conferma la Dpa, che cita il manager Michael Stark. Si era recentemente ammalato, come ha fatto ... ilmattino.it

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Addio a Mario Adorf,l’attore di “Milano calibro 9” e “Fantaghirò”. E’morto a Parigi a 95 anni,con oltre 200 film ha attraversato il cinema internazionale.Volto popolare anche della tv dove aveva debuttato con il “Pinocchio” di Comencini. La piovra,Il piccolo Lord,F x.com