Arne Olsen, autore della sceneggiatura di Mighty Morphin Power Rangers: The Movie, è morto all’età di 64 anni. Olsen si è spento sabato 4 aprile a Vancouver, in Canada, a causa di complicazioni legate a un tumore. La notizia è stata confermata dalla moglie, Dianne Olsen. Lascia due figli, Ryan e Alyssa. Nato e cresciuto a Vancouver, Olsen si trasferì a Los Angeles a soli 21 anni per inseguire il sogno di diventare sceneggiatore. Studiò presso l’American Film Institute, diplomandosi nel 1987. Già l’anno successivo ottenne il suo primo credito importante con il film d’azione Red Scorpion, interpretato da Dolph Lundgren. Nel corso della sua carriera lavorò a diversi progetti, tra cui il thriller Black Ice, la commedia cult Cop & 12 con Burt Reynolds, il film d’animazione Thumbelina diretto da Don Bluth e il B-movie sci-fi Final Round. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - È morto Arne Olsen, sceneggiatore del film dei Power Rangers: aveva 64 anni

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