È di nuovo il momento delle band mascherate

È tornato il fenomeno delle band mascherate, un modo per differenziarsi in un panorama musicale sempre più dominato da algoritmi e tecnologie digitali. Questi gruppi scelgono di mantenere l'anonimato indossando maschere durante le esibizioni, creando un’immagine che mette in risalto la musica e la performance piuttosto che i volti degli artisti. La scelta di nascondersi diventa quindi un elemento distintivo e un modo per catturare l’attenzione del pubblico.

Tra le cose che ci si può inventare per distinguersi, nell'epoca degli algoritmi musicali, è una di quelle che funziona meglio Il successo virale degli Angine de Poitrine, band canadese di rock strumentale che ha invaso i social nelle ultime settimane e da sconosciuta è arrivata a programmare un lunghissimo tour europeo, è stato spiegato in molti modi, spesso legati alla loro musica bizzarra e spiazzante. Ma una ragione indubbia della loro efficacia sta nei costumi a pois e nelle ingombranti maschere con cui nascondono la loro identità: una pratica che esiste da decenni nell’industria musicale, ma che negli ultimi tempi è stata riportata di moda. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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