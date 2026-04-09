Nel Giardino Solženicyn è stato recentemente realizzato un murale intitolato “Bloom”. L’opera è stata creata dall’artista Mattia Schmidt, conosciuto anche come Deficit Dell’Attenzione. La realizzazione è frutto di un contest promosso dal Tavolo Street Art, organizzato dall’ufficio comunale delle Politiche Giovanili e coordinato dalla Cooperativa Arianna. La scelta dell’artista è stata annunciata ufficialmente dopo la conclusione della selezione.

È Mattia Schmidt, in arte Deficit Dell’Attenzione, l’artista vincitore del contest promosso dal Tavolo Street Art, coordinato dall’ufficio comunale delle Politiche Giovanili, con a capo la Cooperativa Arianna. La sua opera è stata dipinta sulla parete della palestra Bocchi, che si affaccia sul. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Temi più discussi: È Bloom di Mattia Schmidt il murale che colora il Giardino Solženicyn; Inaugurato il nuovo murale intergenerazionale. All'ex parco Santa Chiara investimenti per 30 milioni; COMUNE DI TRENTO * IL MURALE DI MATTIA SCHMIDT NEL GIARDINO SOLŽENICYN CELEBRA IL DIALOGO TRA GENERAZIONI, UNA SCACCHIERA E UN FIORE ROSSO UNISCONO UN ANZIANO E UN BAMBINO; Ecco Bloom, il murale di Dda che intreccia più generazioni: l’inaugurazione al giardino Solženicyn.

È Bloom di Mattia Schmidt il murale che colora il Giardino SolženicynL’opera, alta 8 metri e lunga altri 24 metri, rappresenta un bambino e un anziano divisi da una scacchiera dalla quale spunta un fiore ... trentotoday.it

Trento, l’opera è stata realizzata dall’artista Mattia SchmidtL’opera, lunga 24 metri e alta 8, è stata realizzata dall’artista Mattia Schmidt, vincitore di un contest promosso dal Tavolo Street Art Trento. Rappresenta un anziano e un bambino, tra di loro c’è un ... ladigetto.it

Mattia Bottani (34 ans) ne jouera plus à Lugano la saison prochaine, a indiqué le club bianconero. Le contrat de son capitaine, qui arrive à échéance à fin juin, ne sera pas prolongé. - facebook.com facebook