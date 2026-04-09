E attenti al tonno rosso | spesso è pieno di additivi

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le segnalazioni riguardo alla presenza di additivi nel tonno rosso, un prodotto molto apprezzato sui mercati internazionali. La questione della sostenibilità nella pesca riguarda anche la quantità di pesce prelevata, che deve essere limitata per consentire il recupero delle popolazioni marine. Questo approccio mira a equilibrare la domanda con le capacità di riproduzione delle specie, evitando eccessi e danni all’ecosistema marino.

La pesca diventa sostenibile quando viene presa una giusta quantità di pesce, in modo da lasciarne in mare la maggior parte, così da permettere la riproduzione. Il marchio per riconoscerlo è MSC, ovvero Marine Stewardship Council. È famoso il caso del “ tonno rosso ” al quale vengono iniettati additivi, che lo fanno risultare di ottima qualità, ma in realtà è il contrario; tutto questo è anche illegale. Inoltre, vi sono molti altri problemi legati ai prezzi di vendita e alla salute del consumatore; è noto anche un mercato nero illegale tra l’Italia e la Spagna; questi pesci hanno un marchio particolare, simile ad un sigillo sulla coda. I prezzi sono molto alti e possono arrivare fino a 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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