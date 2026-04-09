Due Spicci, la nuova serie tv la nuova serie di animazione creata, scritta e diretta da Zerocalcare, arriva il 27 maggio solo su Netflix. Prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing, in questo nuovo titolo ritorna Zero, l’Armadillo, la sua coscienza, con l’inconfondibile voce di Valerio Mastandrea, e altri dei personaggi storici dell’universo di Zerocalcare. Scopriamo insieme ulteriori dettagli. Due Spicci: cosa sappiamo finora della nuova serie tv di Zerocalcare. Con il rilascio del nuovo poster e la conferma della data d’uscita, abbiamo scoperto oggi che la nuova serie tv animata di Zerocalcare sarà disponibile nel catalogo Netflix dal 27 maggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Due Spicci: data di uscita e trama della nuova serie tv di Zerocalcare

Zerocalcare torna su Netflix: trailer e data d’uscita della nuova serie “Due Spicci”Presentata durante l'evento What Next?, la terza serie del fumettista romano arriverà a maggio 2026 con il ritorno di Valerio Mastandrea.

"Due spicci": svelata la data di uscita della nuova serie Netflix di ZerocalcareDopo i successi di “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo”, Zerocalcare torna su Netflix per raccontarci una nuova storia...

COME SARÀ DUE SPICCI: la NUOVA SERIE di ZEROCALCARE ANALISI + TEORIE

Temi più discussi: Due Spicci – Poster e data di uscita della nuova serie Netflix di Zerocalcare; Zerocalcare svela la data d'uscita di Due Spicci, la sua nuova serie Netflix; Due Spicci, una caccia al tesoro interattiva svela il poster della nuova serie di Zerocalcare! [FOTO]; Due spicci, ecco il poster della nuova serie animata di Zerocalcare: uscita il 27 maggio.

Due Spicci: data di uscita e trama della nuova serie tv di ZerocalcareDue Spicci, la nuova serie tv la nuova serie di animazione di Zerocalcare, arriva il 27 maggio su Netflix. Scopriamo ulteriori dettagli. superguidatv.it

Due spicci, tutto quello che bisogna sapere sulla nuova serie animata di ZerocalcareLeggi su Sky TG24 l'articolo Due spicci, tutto quello che bisogna sapere sulla nuova serie animata di Zerocalcare ... tg24.sky.it

Il mondo di Zerocalcare si espande ancora Due spicci arriva su Netflix dal 27 maggio con una nuova storia tutta da scoprire. Dietro c’è sempre lui, Zerocalcare, che torna a raccontare la realtà con il suo stile diretto, ironico e spesso spietatamente sincero. Rit - facebook.com facebook

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