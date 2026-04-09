Nel mondo dell'arte, il nome di Caravaggio suscita spesso dibattiti tra esperti e appassionati. Recentemente, il caso Bigetti ha riacceso la discussione sulle attribuzioni di alcune opere attribuite al pittore. La questione riguarda la presenza di due possibili identità artistiche associate alle stesse opere, alimentando dubbi sulla corretta attribuzione. La situazione mette in evidenza come le interpretazioni e le analisi storiche possano variare nel tempo.

Nel mondo della storia dell’arte esistono pochi nomi capaci di accendere discussioni tanto accese quanto quello di Michelangelo Merisi, conosciuto da tutti come Caravaggio. Sia all’epoca, che oggi, rimane uno dei personaggi più controversi della storia dell’arte, senza alcun dubbio. E ogni nuova attribuzione, ogni scoperta o anche solo ipotesi legata al maestro lombardo è destinata a generare entusiasmo, ma anche scetticismo, soprattutto nel mondo della critica d’arte. È in questo clima, non dei più rosei, che si inserisce la vicenda di Mario Bigetti, antiquario romano che da anni sostiene di possedere due dipinti autografi di Caravaggio, ovvero una Cattura di Cristo e un San Francesco in meditazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Due possibili Caravaggio: il caso Bigetti tra attribuzioni e dubbi

Leggi anche: Incidente a Caravaggio vicino Bergamo causa due morti, ferite anche due bambine nello scontro tra quattro auto

Roma Juve, due dubbi da sciogliere per Spalletti: il tecnico riflette su queste possibili mosse a sorpresa. UltimeRinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus,...

Argomenti più discussi: L'uomo dei due Caravaggio. Mario Bigetti e il dibattito sulla Cattura e il San Francesco; Atalanta U23-Cavese, a Caravaggio sfida salvezza da non sbagli: le probabili formazioni; L'uomo dei due Caravaggio. Mario Bigetti e il dibattito sulla Cattura e il San Francesco.

Due possibili Caravaggio: il caso Bigetti tra attribuzioni e dubbiMa quando un quadro viene ritrovato, cosa porta il riconoscimento? E perché a volte, ci mette così tanto? Vediamo il caso Bigetti ... 361magazine.com

Porte girevoli per il centrocampo Occhio a due possibili addii per il Manchester United, anche Ugarte tra i partenti - facebook.com facebook