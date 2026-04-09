Due cortei in bicicletta per ricordare Viola uccisa a 23 anni | a Bologna in sua memoria la posa di una bici bianca

A pochi mesi dalla tragica morte di una giovane donna di 23 anni investita mentre pedalava in via dell'Arcoveggio, a Bologna si sono svolti due cortei in bicicletta per ricordarla. In sua memoria è stata posata una bicicletta bianca, simbolo dell'evento. La città ha visto gruppi di ciclisti radunarsi per rendere omaggio alla giovane vittima, coinvolgendo numerosi partecipanti e creando momenti di confronto pubblico.

Sono passati pochi mesi da quando la cervese 23enne Viola Mazzotti è stata tragicamente investita e uccisa mentre pedalava in via dell'Arcoveggio a Bologna. Sabato 11 aprile (11.30), per ricordarla e continuare e chiedere maggiori tutele per i ciclisti vengono organizzati diversi momenti: la posa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Una targa e una pianta per ricordare Terry Meneghetti, la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via Verro da un ragazzo di 15 anniMilano, 28 febbraio 2026 – Un pero prossimo a fiorire, quando sarà primavera, e ora una targa in sua memoria.