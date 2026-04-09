A partire da mercoledì 15 aprile, i residenti di Roverbella potranno recarsi allo sportello aperto nel municipio in via Solferino e San Martino, 1, per chiarimenti sulla tassa sui rifiuti. L’iniziativa mira a offrire un punto di riferimento diretto per chi ha domande o necessita di informazioni riguardanti la Tari. L’apertura dello sportello si inserisce in un’operazione di supporto ai cittadini per facilitare la gestione delle pratiche legate alla tassazione.

Mercoledì 15 aprile, i cittadini di Roverbella potranno rivolgersi direttamente al municipio in via Solferino e San Martino, 1, per risolvere dubbi legati alla tassazione sui rifiuti. L’amministrazione locale ha infatti organizzato uno sportello dedicato proprio per la gestione della bolletta Tari, con un servizio che si concentrerà nel pomeriggio tra le 15:00 e le 17:30. Per evitare attese eccessive e garantire una gestione ordinata dei consulti, l’accesso sarà regolato tramite una prenotazione preventiva. Gli utenti dovranno infatti contattare il numero verde 800 473165 per fissare il proprio appuntamento prima dell’apertura dello sportello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dubbi sulla Tari? Roverbella apre uno sportello dedicato in Comune

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