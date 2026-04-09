Dubbi sul suicidio del pentito Pace famiglia presenta esposto Ai pm diceva | Amico ci mandava un mafioso al giorno

La famiglia di Bernardo Pace, il pentito deceduto in carcere a Torino a febbraio, ha presentato un esposto in Procura per chiedere chiarimenti sulla sua morte. Pace, che collaborava con le autorità, aveva raccontato di ricevere visite da un mafioso ogni giorno. La sua famiglia ha ora espresso dubbi riguardo alla versione ufficiale del suicidio, chiedendo di approfondire le circostanze del decesso.

La famiglia di Bernardo Pace, il pentito del processo Hydra morto suicida in carcere a Torino a febbraio, ha presentato un esposto in Procura per i dubbi legati alla sua morte. Intanto Pace ai pm aveva svelato i legami al Nord di Messina Denaro e gli affari del camorrista Gioacchino Amico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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