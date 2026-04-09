Droga nascosta nei materassi | blitz notturno nel carcere di Ariano Irpino nove indagati

Nella notte tra il 7 e l'8 aprile, le forze dell'ordine hanno condotto un blitz nel carcere di Ariano Irpino, durante il quale sono state trovate sostanze stupefacenti nascoste nei materassi di alcune celle. L’operazione ha portato al sequestro di droga e all’iscrizione nel registro degli indagati di nove persone coinvolte. Le verifiche sono ancora in corso per approfondire la provenienza e il metodo di occultamento.

ARIANO IRPINO (AV), 9 aprile 2026 — Nella notte tra il 7 e l'8 aprile, la Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Ariano Irpino ha sequestrato sostanza stupefacente all'interno di alcune celle. Il giorno dopo, la Procura della Repubblica di Benevento ha ricevuto l'informativa. Oggi, il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Blitz notturno al carcere di Ariano Irpino: sequestri di droga e cellulari durante una maxi operazioneAriano Irpino, 9 aprile 2026 — Nella notte tra l’8 e il 9 aprile, presso la casa circondariale di Ariano Irpino, è stata effettuata una perquisizione... Droga nascosta durante i colloqui: sventato tentativo nel carcere di Ariano IrpinoAlla Casa Circondariale di Ariano Irpino è stato sventato un nuovo tentativo di introdurre droga durante i colloqui. Ariano Irpino, oltre tre chili di cocaina in auto: arrestato dalla Guardia di FinanzaTre chilogrammi e trecento grammi di cocaina sono stati sequestrati dalla compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino: la droga, confezionata in panetti, era nascosta all'interno ... ilmattino.it Ariano Irpino, cocaina nascosta in auto: sequestrati oltre 3 chili, un arrestoAriano Irpino (Avellino) - Il controllo su strada si trasforma in un sequestro rilevante: oltre tre chilogrammi di cocaina scoperti all’interno di un’auto e ... pupia.tv